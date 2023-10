Operação da PM apreende oito motos barulhentas em Alegre

Policiais Militares do 3° Batalhão apreenderam oito motos durante uma fiscalização realizada na noite do último domingo em Alegre. Segundo a corporação, o objetivo foi tirar de circulação os veículos com escapamento adulterado, que deixam os veículos barulhentos.

Poluição sonora ocasionada por veículos com silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente, inoperante ou com escapamento esportivo de design diferente com produção de ruído superior ao original.

De acordo com a PM, esse tipo de equipamento gera perturbação do sossego além de a alteração das motos para a instalação ser considerada infração de trânsito. Sendo assim, a PM tem implementado medidas de fiscalização que coíbam este tipo de conduta. O objetivo é garantir a preservação da ordem, realizando operações com objetivo de reprimir perturbação do sossego.

Durante a operação em Alegre, os militares realizaram diversas abordagens. Assim sendo, resultaram na apreensão de oito motos, o recolhimento de um CRLV e diversos autos de infração.