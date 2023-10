Operação mira envolvidos em roubo, receptação e tráfico em Guarapari

Forças de segurança deflagraram, nesta terça-feira (10), a Operação Val Valentino, que visa combater crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. As diligências tem como objetivo cumprir 22 Mandados de Busca e Apreensão na cidade de Guarapari e reúnem cerca de 150 agentes de segurança, entre Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

As equipes são compostas por policiais da Delegacia Regional (DR) de Guarapari, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do 10º Batalhão da Polícia Militar, do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) e da Gerência de Operações Integradas (Geopi/Sesp). Também serão empregados cães farejadores, drones e uma aeronave do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer).

A Operação é fruto de investigações conduzidas pela Deic de Guarapari a partir de uma prisão em flagrante realizada no município. Na ocasião, o detido portava um celular e comercializava, pela internet, produtos roubados. Ele foi autuado por receptação qualificada e, na investigação que se seguiu, a delegada responsável pelo caso obteve autorização judicial para acessar o aparelho telefônico apreendido.

A partir da análise do conteúdo do aparelho, a Polícia Civil constatou que o investigado não só vendia produtos roubados como atuava, também, como traficante de drogas. Ele realizava entregas utilizando uma mochila de motoboy, em diversos bairros de Guarapari, atuando concomitantemente para vários grupos criminosos, inclusive rivais.

As diligências desta terça-feira buscam apreender armas, drogas e objetos suspeitos de terem origem ilícita. Os alvos das buscas estão localizados em bairros já conhecidos pela polícia como locais de intenso tráfico de drogas.