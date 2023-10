Órgãos captados em Cachoeiro vão salvar seis pacientes no ES

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro fez uma nova captação de órgãos. Em meio à dor de perder um parente, a família em um gesto de extrema solidariedade decidiu autorizar a doação dos órgãos. Embora tenha recebido todos os cuidados necessários da equipe multidisciplinar do hospital, o paciente, vítima de um acidente de trânsito, não resistiu.

Após a família autorizar a doação, foram captados o coração, fígado, rins e córneas. Todos serão destinados para pacientes no Estado que estão na fila de espera por um transplante. A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro é uma referência na captação de órgãos no Estado.

Só este ano a Santa Casa já realizou diversas cirurgias e captou 35 órgãos. Foram três corações, 12 rins, seis fígados e 14 córneas. A captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro.

Esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.

