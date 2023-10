Outubro Rosa: Conceição do Castelo realiza primeira mamografia

Após anos aguardando um mamógrafo, a cidade de Conceição do Castelo realizou a primeira mamografia, nesta segunda-feira (9).

“Nosso novo aparelho de mamografia é um equipamento digital, um dos melhores do Espírito Santo, graças à generosa doação da senadora Rose de Freitas. Essa conquista também foi resultado do incansável esforço do então vereador Humberto Rocha, que sempre batalhou por essa causa”, ressaltou a prefeitura por meio de nota.

A administração municipal ainda destaca o comprometimento do prefeito Christiano Spadetto, do secretário de Administração, Marcel, e da secretária de Saúde, Claudia Rabello, que trabalharam para tornar esse momento possível.

“Aldinéia foi a mulher escolhida para realizar o primeiro exame de mamografia em nosso município.

Durante todo o mês de outubro, estaremos realizando mamografias para as pessoas que estavam há mais tempo na lista de espera, nossa meta é zerá-la em breve. Queremos garantir que todos tenham acesso a esse importante exame”, ressaltou o Poder Executivo de Castelo.