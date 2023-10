Pagamento de servidores municipais será realizado nesta sexta-feira (27)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta quinta-feira (26), a antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais em virtude do Dia do Servidor Público.

Os vencimentos referentes ao mês de outubro estarão disponíveis nas contas dos funcionários públicos nesta sexta-feira (27), como uma forma de reconhecimento e valorização do trabalho desempenhado por esses profissionais.

Com a antecipação dos salários, a Prefeitura reforça seu compromisso com a valorização dos servidores públicos municipais, reconhecendo o papel fundamental desempenhado por esses profissionais na administração municipal.

Conquistas para os servidores

Nos últimos anos, a Prefeitura de Cachoeiro atuou para garantir importantes conquistas para os servidores municipais, como o novo Plano de Cargos, Carreiras, Subsídios e Vencimentos da Administração Municipal, instituído por meio de lei, que ocasionou um aumento médio de cerca de 37% no subsídio dos servidores, além de corrigir distorções salariais e funcionais e proporcionar melhores bases para progressão na carreira no serviço público.

Com a legislação, os agentes de saúde e combate a endemias passaram a fazer parte do Regime Jurídico Estatutário, garantindo-lhes regulamentação das relações de trabalho e direitos como os dos demais servidores públicos municipais.

Na área da segurança pública, foi instituído, no ano de 2019, o novo Plano de Carreira, Ingresso e Subsídios da Guarda Civil Municipal (GCM), abrangendo os níveis hierárquicos de “Guarda Civil Municipal” e “Guarda Civil Municipal de Classe Distinta”; e “Classe de Comando e Supervisão”, que inclui os níveis “Guarda Civil Municipal Subinspetor” e “Guarda Civil Municipal Inspetor”.

Além disso, a gestão municipal também criou o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI). A iniciativa, voltada para servidores estatutários que, além de preencherem todos os requisitos para aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, eram contemplados pelo abono de permanência (reembolso da contribuição previdenciária ao servidor que esteja em condição de se aposentar, mas que optou por continuar em atividade).

Vale-alimentação para todos os servidores

No ano de 2022, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reajustou o auxílio-alimentação dos seus servidores e estendeu o benefício a todos os contratados temporários, passando a contemplar, pela primeira vez, todos os seus funcionários.

O valor do auxílio mensal para servidores efetivos teve aumento de R$ 600 para R$ 700, enquanto os servidores comissionados recebem o valor R$ 350.

Reforma do Centro Administrativo

Desde o ano de 2022, o Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” se tornou a sede o Poder Executivo Municipal, abrigando, além dos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, diversos órgãos da administração municipal.

Atualmente, o edifício passa por uma reforma completa, já em fase avançada, que visa oferecer melhor estrutura e acessibilidade aos servidores e cidadãos, com salas climatizadas, elevadores e itens de acessibilidade.

“Nos últimos anos, conquistamos avanços significativos com o intuito de aprimorar substancialmente as condições de trabalho e expandir os benefícios concedidos aos servidores, os quais desempenham um papel fundamental na gestão da administração municipal. Essas melhorias refletem nosso compromisso contínuo em proporcionar um ambiente laboral mais favorável e em reconhecer o valor essencial da contribuição dos servidores públicos nos serviços prestados à população”, destaca o prefeito Victor Coelho.