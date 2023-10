Papa Francisco pede cessar-fogo entre Israel e Hamas

O Papa Francisco reiterou seu pedido de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, bem como a libertação dos reféns israelenses mantidos pelo grupo militante e a continuação da ajuda ao enclave em Gaza.

“Em Gaza, devem ser deixados espaços para garantir a ajuda humanitária e os reféns devem ser libertados imediatamente”, disse o Papa Francisco no Vaticano. “Cessar fogo! Cessar fogo! Parem, irmãos e irmãs. A guerra é sempre uma derrota.”

Fonte: Dow Jones

Estadao Conteudo

