PM prende casal com drogas e pés de maconha em Cachoeiro

A Polícia Militar (PM) prendeu um casal com drogas na noite desta quarta-feira (04), em Cachoeiro de Itapemirim. O homem de 21 anos e a mulher de 18, foram detidos no bairro Monte Cristo.

Segundo informações da PM, uma equipe do 3°CPOR deu voz de parada ao homem que estava em uma moto no Centro da cidade, mas ele não obedeceu e tentou fugir. Houve perseguição até o bairro Monte Cristo, onde o homem acabou sendo abordado e detido. No local da abordagem, em frente à residência do acusado, sua namorada tentou dispensar uma porção de drogas e também foi detida, após ser flagrada pelos policiais.

Após diligências, os militares apreenderam em posse do casal, três pés de maconha, além de mais 185 gramas da mesma droga e que estavam preparadas para o comércio, R$ 40,00 trocados em notas de R$ 2,00, três balanças de precisão, três celulares, uma motocicleta e materiais para preparar a droga ao comércio ilegal.