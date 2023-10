Polícia investiga desaparecimento de ator e modelo Ricardo Merini

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do ator e modelo Ricardo Merini, no último sábado, 21, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o caso foi registrado no mesmo dia pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ricardo tem 27 anos e foi visto pela última vez no bairro da Bela Vista, na capital. Desde então não deu mais notícias.

Amigos e familiares fazem uma campanha nas redes sociais em busca de informações. Outros perfis também já aderiram e compartilham uma imagem do ator com telefones para contato.

Quem é Ricardo Merini

O ator é formado em teatro, cinema, TV e audiovisual pela Escola Célia Helena.

No teatro, ele esteve na peça Terror e Miséria no Terceiro Reich, em 2012, e fez também a websérie Halls Sensação que Inspira, em 2014. Ele participou de três curtas-metragens. Fez dublagem na animação O Coração do Príncipe, também em 2014, e no ano seguinte atuou em Asco e Noite na Taverna.

A Secretaria de Segurança Pública informou que segue investigando o desaparecimento, com objetivo de localizar Ricardo e o esclarecimento dos fatos.

Estadao Conteudo