Polícia Militar apreende moto clonada circulando no interior de Alegre

No último sábado (28), policiais militares do 3° Batalhão apreenderam uma motocicleta, modelo Honda Biz, com indicação de clonagem, durante abordagem realizada na BR 482 em Rive, distrito de Alegre.

Após informações do Serviço de Inteligência do 3° Batalhão, os militares localizaram e abordaram o veículo que estava com indicativo de clonagem. Os militares constataram que o veículo original era de Santa Maria Jetibá e estava na garagem da proprietária, que havia registrado ocorrência sobre o fato.

O veículo foi removido para o pátio do Detran permanecendo a disposição da autoridade policial. O condutor e sua esposa, que se apresentaram como compradores do veículo foram encaminhados à Delegacia de Alegre para maiores esclarecimentos.

Segundo informação o veículo foi negociado através de uma plataforma digital e foi pago o valor de R$ 16.000,00 em espécie, no momento em que o vendedor lhe entregou o veículo, não sabendo ela informar o nome deste vendedor.