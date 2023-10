Polícia prende mulher especialista em invadir apartamentos de luxo

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, prenderam na quinta-feira (5), uma das principais mulheres envolvidas em furtos de apartamentos de luxo em São Paulo.

Paola Carita Gobeli, de 30 anos, também era procurada pela Justiça de Minas Gerais por praticar este tipo de crime no Estado mineiro. Os policiais paulistas conseguiram a localização de Paola. Conforme as investigações, ela foi presa em um imóvel na Rua José Zappi, na Vila Prudente, zona leste da capital paulista. “A detida também responde por um arrombamento em Guarulhos, na Grande São Paulo”, afirma o Deic.

No local foram apreendidos objetos como bolsas de marca, joias, perfumes, calçados e relógios. A equipe da 4ª Patrimônio apura outras atividades criminosas da presa.

Ainda segundo a polícia, a captura da procurada foi realizada por policiais da 4ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio).

“A equipe apurou que Paola teria migrado depois de ter a prisão preventiva decretada pela Polícia de Minas Gerais. Os levantamentos apontaram para novas práticas criminosas em São Paulo”, disse o órgão. Um dos casos foi o furto em um prédio na Rua Brás Cubas, no centro de Guarulhos.

Estadao Conteudo

