Polícia prende suspeito de homicídio no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou uma diligência, nesta segunda-feira (16), no município de São Gabriel da Palha, com o intuito de dar cumprimento a um mandado de prisão temporária. Durante a operação, um homem foi preso suspeito do homicídio de Wilson Nascimento dos Santos, de 44 anos. O crime ocorreu na última terça-feira (10), no bairro Glória, também em São Gabriel da Palha.

Na madrugada da última terça-feira (10), policiais militares foram acionados para irem ao bairro Glória, onde, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um homem havia sido assassinado com um tiro no peito.

De acordo com as investigações da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, a motivação do crime teria sido uma discussão que teve início em um bar, entre a vítima e o autor do crime. O investigado teria colidido com uma moto e a derrubado, gerando a discussão, que terminou a 30 metros do bar.

A vítima, que estava na companhia de um colega, utilizava uma moto no dia do crime. Após o homicídio, o colega sumiu com a motocicleta. O veículo foi localizado logo após o suspeito ser detido, com adulteração. A moto foi encontrada na posse de duas pessoas, sendo uma delas o colega da vítima.

No local do crime, próxima à vítima, foi encontrada uma munição intacta calibre 22. A arma utilizada no dia ainda não foi localizada. O detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.