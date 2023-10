Polícia procura por suspeito de matar homem em Jerônimo Monteiro

Na noite da última sexta-feira (27), por volta das 22h50, os policiais militares do 3º Batalhão iniciaram buscas por dois homens suspeitos de um homicídio e uma tentativa de homicídio em Jerônimo Monteiro. O crime ocorreu em um beco na rua Dimas Batista Pereira e os suspeitos teriam utilizado uma motocicleta na ação.

Os militares realizavam o patrulhamento pelo no Bairro Santo Antônio, quando avistaram alguns adolescentes na calçada da rua Dimas Batista Pereira. Em dado momento, após passarem a entrada da viela (beco) que dá acesso a rua Nelson Ferrreira da Silva, no bairro Pedregal, ouviram os disparos de arma de fogo, sendo confirmado por um dos adolescentes que estavam na rua que vindo do beco que dá acesso ao bairro Pedregal.

Imediatamente os militares solicitaram apoio e prosseguiram ao local, onde constataram um indivíduo baleado na perna e outro caído no chão sangrando e aparentemente já em óbito. De imediato solicitaram a presença do SAMU, que constatou que o cidadão identificado como JOÃO LUCAS DA SILVA E SILVA já estava sem os sinais vitais (óbito).

A outra vítima, o cidadão YAGO RAMIRO BATISTA, teria apenas ferimentos superficiais, provavelmente atingindo de raspão no pé esquerdo, tendo recusado atendimento médico. Aos policiais informou que que não reconheceu os suspeitos pois estavam trajando bermuda, blusa com capuz e uma mascara no rosto.

Que os dois suspeitos estavam armados e chegaram disparando contra JOÃO LUCAS, tendo o atingido de raspão no pé esquerdo. Após o crime, os suspeitos saíram correndo a pé em direção ao bairro Pedregal e possivelmente fugiram em uma moto Broz Preta.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais realizaram o cerco e buscas no município, porém nenhum suspeito foi localizado. A perícia esteve no local e encontraram oito cápsulas de munição 9mm deflagradas e possivelmente seriam dois orifícios de entrada do projétil.

O rapaz, devido ter sido vítima de disparo de arma de fogo e única testemunha do homicídio, foi encaminhada à 6ª Delegacia Regional de Alegre.