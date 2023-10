Prefeitura de Anchieta autoriza obras de reforma da ESF de Mãe-Bá

Com objetivo de garantir espaços públicos com qualidade, a Prefeitura de Anchieta autorizou reformar mais uma unidade de saúde, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) da comunidade de Mãe-Bá. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Fabrício Petri na noite de ontem (09).

A solenidade de assinatura do documento aconteceu na própria ESF e reuniu moradores locais, lideranças comunitárias, o vice-prefeito Carlos Waldir de Souza, secretários e vereadores.

A reforma da unidade inclui reparos diversos, melhoria nas instalações hidráulicas e elétricas, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade. Haverá também investimentos na parte externa.

A Prefeitura está reformando, ao mesmo tempo, mais outras cinco unidades de saúde: Estratégia de Saúde da Família de Baixo Pongal; o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CapsAd), em Guanabara; a sede da Secretaria de Saúde; o Centro de Especialidades Unificadas (CEU) e o Laboratório Central.

“Estamos otimizando os espaços para oferecer aos moradores um local onde são disponibilizados serviços de saúde com mais qualidade e segurança”, destaca secretário de Governo, Leonardo Abrante, também presente no evento.

A obra iniciará nos próximos dias. Durante a reforma os serviços oferecidos na unidade serão realizados no Telecentro da comunidade.

