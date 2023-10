Processo Seletivo de Vargem Alta: inscrições nesta terça (3) e quarta (4)

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta torna público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, de caráter eliminatório e classificatório, objetivando a contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como formação de cadastro de reserva, com base na Lei Municipal nº 610/2006 – contratação temporária, Lei nº 610/2006 e alterações, Lei 655/2007 e alterações, Lei 908/2011 e alterações, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.

As inscrições serão realizadas na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada em cima da Rodoviária, no Centro de Vargem Alta, no horário de 08h às 15h, nos dias 03 e 04 de outubro de 2023.

O Processo Seletivo será coordenado pela Comissão Especial de Avaliação, Acompanhamento e Julgamento de Processo Seletivo Simplificado de Servidores em Regime de Contratação Temporária, instituída pelo Prefeito Municipal de Vargem Alta por meio da Portaria Municipal nº 165/2023, de 05/09/2023.

O edital contendo todas as regras do Processo Seletivo foi publicado no Órgão Oficial Edição 2204, de 26 de setembro, disponível no link: (https://www.vargemalta.es.gov.br/uploads/diario_oficial/edicao-2204-1695750880.pdf), onde poderá ser acessado e baixado gratuitamente pela população em geral.