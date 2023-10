Prefeitura divulga lista preliminar dos esportistas contemplados pelo Bolsa Atleta

Nesta terça-feira (3), a Prefeitura divulgou a lista preliminar dos esportistas classificados para o Bolsa Atleta de Cachoeiro 2023. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município, que pode ser acessado no site www.cachoeiro.es.gov.br/diario.

Com a divulgação, foi aberto prazo até quinta-feira (5) para os atletas inscritos não classificados apresentarem recurso administrativo pedindo revisão da avaliação, conforme previsto no item 11 do edital do programa.

O recurso deverá ser protocolado pelo candidato ou por seu procurador (sendo o atleta menor de idade), na sede da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) – setor de protocolo geral -, situado na rua 25 de Março, Centro, das 12h às 18h.

A comissão de avaliação do programa, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidirá sobre o recurso, no prazo de três dias úteis, a contar da publicação da decisão no Diário Oficial.

A divulgação da lista final de contemplados pelo Bolsa Atleta Cachoeiro está prevista para a próxima semana, também por meio do Diário Oficial do Município.

O Bolsa Atleta tem o objetivo de auxiliar nos custos relacionados à alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, além de despesas com medicamentos, suplementos alimentares, transporte, treinamentos, competições, aquisição de equipamento esportivo, vestimenta, honorários técnicos e mensalidades de academia de ginástica.