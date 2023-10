Presidente Kennedy debate cultura no município neste sábado (21)

O município de Presidente Kennedy realiza, neste sábado (21), a 2ª Conferência Municipal de Cultura. O evento acontece, das 8h às 18h, no auditório da Seme, na rua Olegário Fricks, no Centro.

Nesta edição, as discussões serão a partir do tema “Democracia e Direito à Cultura”. Os debates com a sociedade têm como objetivo tratar de políticas públicas para a cultura e a elaboração de uma política sociocultural que fortaleça a democracia participativa.