Programa de Aprendizagem da Simec Cariacica abre vagas para estudantes

O Programa de Aprendizagem da Simec Cariacica está com inscrições abertas para estudantes com idade entre 14 e 17 anos. São, ao todo, 23 vagas para alunos a partir do 9° ano do ensino fundamental, que terão a oportunidade de fazer o curso de assistente administrativo ministrado pelo Senai-ES e ao mesmo tempo ter o primeiro contato com a vida profissional, executando atividades administrativas na unidade do Grupo Simec em Cariacica. As vagas também estão abertas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Os interessados devem se cadastrar pela plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io) ou retirar a ficha de inscrição na recepção de visitantes da empresa, localizada em Jardim América, das 8h30 às 16h30, até o dia 16 de outubro. Em seguida, os estudantes iniciam o processo seletivo, que consiste em prova objetiva de Língua Portuguesa e Matemática e avaliação psicológica, realizadas no dia 24 de outubro. As outras fases envolvem dinâmica de grupo, exames médicos, consulta médica, entrega de documentos, matrícula e admissão.

O gerente de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação da Simec Cariacica, Wanderson Climaco, explica que os jovens aprovados vão se dividir em duas turmas, pela manhã e à tarde. A parte teórica acontece no Senai, em Vitória, e a prática na empresa, sempre de segunda a sexta-feira pelo período de quatro horas por dia.

“O Programa de Aprendizagem tem duração de dois anos e é uma grande contribuição para o início dos jovens no mercado de trabalho. É um momento de formação e de desenvolvimento, em que eles aprendem uma profissão e têm a oportunidade de entender mais sobre as relações de trabalho”, afirma Wanderson Climaco.

Os 23 estudantes aprovados no programa terão direito a salário mensal e outros benefícios, como uniforme, alimentação na empresa, transporte, atendimento bancário interno, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e cesta de Natal.

Programa de Aprendizagem 2023/2024

Inscrições: 4 a 16 de outubro

Prova objetiva (Língua Portuguesa e Matemática) e avaliação psicológica: 24 de outubro

Dinâmica de grupo e entrevista: 18 e 19 de outubro

Divulgação dos aprovados para a próxima etapa: 26 de outubro

Exames médicos dos pré-aprovados: 30 e 31 de outubro

Consulta médica: 01 a 13 de novembro

Entrega dos documentos para admissão: 15 de novembro

Matrícula no Senai: 27 de novembro a 01 de dezembro

Admissão: 11 de dezembro