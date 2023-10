Programa incentiva diversificação da produção rural em Kennedy

A 2ª etapa do programa de fruticultura em Presidente Kennedy já começou e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca realizou, nesta quarta-feira (11), reunião com os produtores rurais da cidade para orientações sobre o programa e sobre o cadastro.

Nesta etapa do programa, o objetivo é realizar um processo de análise e identificar produtores e propriedades com aptidão para a fruticultura irrigada, contribuindo assim com a diversificação da produção nas propriedades rurais por meio do plantio de espécies frutíferas adaptadas, possibilitando, maior retorno econômico aos produtores rurais contemplados.