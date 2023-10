Quadra e praça no Bairro Zumbi são revitalizadas

Nesta semana, mais um bairro de Cachoeiro recebeu melhorias em espaços públicos de esporte e lazer, com a revitalização da quadra e da praça da região conhecida como Alto Eucalipto, no Zumbi.

A gestão municipal realizou a pintura completa e reparos nas estruturas, o que deu uma repaginada no espaço, utilizado para a prática esportiva e confraternização social dos moradores da comunidade.

Os serviços foram realizados em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vista (Semesp) com as Secretarias de Obras (Semo) e Manutenção e Serviços (Semmat).

Na última terça-feira (10), o Prefeito de Cachoeiro e o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira, estiveram presentes no local para vistoriar a conclusão dos serviços.

“Essa é mais uma obra muito importante que vai fortalecer, ainda mais, a convivência, o esporte e o lazer aqui no bairro Zumbi. É um espaço muito utilizado por crianças, jovens e idosos, o que fortalece, também, o laço comunitário dos moradores”, afirma o secretário.

“A cada entrega que realizamos, nos aproximamos do nosso objetivo de tornar os espaços públicos de Cachoeiro cada vez mais agradáveis, acolhedores e funcionais para nossa população”, destaca o prefeito.

Quadra receberá cobertura

As obras de revitalização da quadra do Alto Eucalipto não é a única melhoria que o espaço vai receber. A Prefeitura de Cachoeiro trabalha junto ao governo do Estado para um conjunto de outras intervenções no local, como a construção de uma cobertura metálica, implementação de sistema de para-raio e modernização da iluminação

O projeto, que terá um investimento de mais de R$ 1 milhão, já foi aprovado, e em breve serão conduzidos os trâmites legais para a abertura do processo licitatório.