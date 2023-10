Queda de galho de árvore deixa bairro de Cachoeiro sem energia elétrica

Os moradores do bairro Alto União ficaram sem energia elétrica por oito horas nesta sexta-feira (6), depois que o galho de uma árvore caiu sobre a rede elétrica. O abastecimento foi interrompido por volta das 2h e a energia foi restabelecida por volta das 10h.

Por conta da queda do galho da árvore, os moradores do bairro chegaram a ouvir o barulho de explosão.

Por meio de nota, a EDP informou que devido à queda de um galho de árvore sobre a rede elétrica, parte da rua Nilton Monteiro dos Santos, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na madrugada desta sexta-feira (6).

A concessionária disse ainda que equipes técnicas foram enviadas para o local, realizaram o reparo dos cabos atingidos e o fornecimento de energia já foi 100% restabelecido na região.

