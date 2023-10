Red Bull Bragantino empata com Athletico e se isola na vice-liderança do Brasileirão

Em jogo movimentado, o Athletico e o Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida na Ligga Arena, em Curitiba. Os gols saíram no primeiro tempo. Eric Ramires abriu o marcador para o time paulista e Pablo empatou para o Athletico.

Com o empate, o time paranaense soma 41 pontos, na nona colocação. O Red Bull Bragantino, com 46 pontos, se isola na segunda colocação a nove pontos de distância do líder Botafogo. Aproveitou na rodada as derrotas de Grêmio e Palmeiras, que aparecem abaixo com 44 pontos.

O Bragantino segurou bem a pressão inicial do Athletico, que chegava com velocidade pelas pontas. O time paulista, bem postado na defesa, procurava encaixar um contra-ataque. E conseguiu seu objetivo aos 33 minutos, quando Vitinho partiu pela direita, tocou para Eric Ramires dominar e bater cruzado para marcar.

O Athletico buscou o empate aos 39. Zapelli fez grande lançamento para Pablo, que entrou sozinho na área e bateu cruzado e alto na saída de Cleiton para marcar. Nos acréscimos, os dois times tiveram uma chance cada um, mas Eduardo Sasha e Pablo desperdiçaram.

O time da casa imprimiu ritmo intenso e voltou pressionado o RB Bragantino desde o início do segundo tempo. E logo aos 4, já tinha acertado a trave do adversário com Erick de cabeça. Após 15 minutos em ritmo intenso, o Athletico caiu de produção e o visitante passou a controlar mais a partida.

O Athletico teve a chance de vencer aos 32, quando Cleiton saiu mal do gol, Rômulo tocou de cabeça, mas Léo Ortiz tirou antes da bola ultrapassar a linha de gol. O time da casa pressionou até o final, mas não conseguiu a vitória. Nos acréscimos, ainda viu, o RD Bragantino quase sair com a vitória, mas Bento salvou.

O Athletico volta a jogar no dia 18, quando encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 19h. O Red Bull Bragantino joga no dia 19 contra o Santos, às 20h, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

ATHLETICO – Bento; Cacá, Kaíque Rocha e Lucas Esquivel; Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura), Zepelli (Rômulo), Vitor Bueno e Canobbio; Cuello (Thiago Andrade) e Pablo (Arriagada). Técnico: Wesley Carvalho

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Luan Cândido), Jadsom (Raul) e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho (Nacho), Vitinho e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Eric Ramires, aos 33, e Pablo, aos 39 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS – Canobbio e Fernandinho (Athletico); Raul, Helinho, Aderlan e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino).

CARTÕES VERMELHOS – (Athletico); (RB Bragantino).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 446.625,00

PÚBLICO – 15.389 pagantes.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Estadao Conteudo