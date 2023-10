‘Rei do Piseiro’, João Gomes faz show em Iconha neste sábado (21)

O cantor João Gomes, que vem conquistando corações por todo o país, vai agitar a Festa Agropecuária de Iconha, no próximo sábado (21). O evento acontece de quinta-feira (19) a domingo (22), na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Estado do Espírito Santo (Ascames), localizada no bairro Morro do Paraíso.

Conhecido por suas músicas envolventes e letras que falam sobre amor e relacionamentos, João Gomes vai fazer o público cantar e dançar grandes sucessos do piseiro, como “Aquelas Coisas”, “Eu Tenho a Senha” e “Meu Pedaço de Pecado”.

Com apenas 21 anos de idade, o pernambucano da cidade de Serrita, já trilhou uma trajetória notável na música. Sua voz marcante e estilo único rapidamente cativaram o público, fazendo com que suas canções se tornassem verdadeiros hits e alcançassem o topo das paradas musicais.

A entrada da Festa Agropecuária será gratuita na quinta-feira (19), sexta (20) e domingo (22). No sábado, (21), quando será realizado o show nacional do cantor João Gomes, os ingressos estão à venda no segundo lote, por R$ 60, no ZigTickets.

A festa vai reunir uma variedade de atividades, incluindo rodeios, shows de artistas locais, além de concursos de banana e café e concurso leiteiro. Haverá também exposições e uma feira de agronegócios, proporcionando aos visitantes uma visão aprofundada do cenário agropecuário local.

Confira a programação completa:

Quinta (19)

20h: Maiki Carletti

22h: Santarens

Sexta (20)

20h: Rodeio

22h: Os Gargantas de Ouro

0h: Musical prateados

Sábado (21)

20h: Rodeio

22h: Os Colibris de Ouro

0h: João Gomes

2h: Tchê Tchê Tchê

Domingo (22)

12h: Vandinei Cardoso

13h: Ney da Viola e Eraldo

15h: Ni e Guinho

18h: Rodeio

19h: Tarles e Melina

Serviço – Festa Agropecuária de Iconha

Quinta-feira (19) a domingo (22)

Associação dos Caminhoneiros do Sul do Estado do Espirito Santo (Ascames) – Morro do Paraíso, 375, Iconha, ES

Entrada gratuita nos dias 19, 20 e 22 de outubro. Ingressos para o sábado, (21) à venda por R$ 60 no ZigTickets.