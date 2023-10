Secretaria de Esporte reforça campanha do Outubro Rosa com “aulões” de dança mix

Visando reforçar a campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro está promovendo “aulões” de dança mix nos núcleos de qualidade de vida do município.

As atividades começaram na última sexta-feira (6), no núcleo localizado no ginásio do distrito de Itaoca. Nesta segunda (9), os participantes do núcleo do Village da Luz já curtiram a aula e na quarta-feira (11) será a vez do Santa Cecília, às 7h – confira a programação completa abaixo.

“Os nossos núcleos são, em sua maioria, frequentados por mulheres, e é nossa missão contribuir para o reforço dessa mensagem tão importante para nossa população. Além de levar uma aula diferente, repercutimos mais a mensagem de prevenção e, assim, cumprimos o nosso papel de contribuir com o bem-estar da população”, enfatiza o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Cachoeiro tem uma extensa programação alusivas ao Outubro Rosa nas unidades de saúde e nos equipamentos de assistência social.

Programação dos “aulões” de dança

Quarta-feira (11) – 7h

Núcleo do Santa Cecilia – Quadra do bairro

Segunda-feira (16) – 19h

Núcleo do Vila Rica – Posto de Saúde do bairro

Quinta-feira (19) – 19h

Núcleo do Paraíso – Espaço da Escola Valdy Freitas

Segunda-feira (23) – 8h

Núcleo do Amaral – Quadra do bairro

Terça-feira (24) – 18h45

Núcleo do Nossa Senhora de Fátima – Quadra da Escola Athayr Cagnin

Quarta-feira (25) – 19h

Núcleo do Gilson Carone – Quadra da Escola Padre Gino Zatelli

Quinta-feira (26) – 7h

Núcleo do Coronel Borges e São Luiz Gonzaga – Quadra do bairro Coronel Borges