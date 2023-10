Seleções de Cachoeiro se classificam para segunda fase da Taça das Favelas

As Seleções Feminina e Masculina colocaram Cachoeiro de Itapemirim na segunda fase da competição da Taça das Favelas.

Na categoria Masculina, a classificação foi sofrida. A Seleção de Cachoeiro caiu no grupo da morte e disputou com as Seleções de Olaria, representando Guarapari, e a Seleção de Santa Terezinha, representando Viana.

Ambas as Seleções terminaram empatadas com cinco pontos e no critério de desempate, de acordo com regulamento, os gols prós foram determinantes para a definição da classificação da Seleção de Cachoeiro.

Já no Feminino, as meninas estrearam com vitória por 2 x 1 contra a Seleção de Andorinhas, da Grande Vitória. A partida foi na Capital. Classificadas, as Seleção de Cachoeiro segue em primeiro lugar no grupo de cada categoria.

A capitã da Seleção Feminina de Cachoeiro, Karoline Pereira dos Santos Mota, disse que a equipe sonha com o título da Taça das Favelas do Espírito Santo. “Sonhamos com o título da competição e a oportunidade de representar o Espirito Santo na edição nacional, que acontece em São Paulo”, disse.