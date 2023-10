Será? Profecia de médium búlgara ganha força após ataques em Israel

Uma profecia, atribuída à médium búlgara Baba Vanga, tem ganhado destaque recentemente, especialmente após o anúncio da guerra entre Israel e o Hamas.

Segundo informações do Daily Star, uma previsão de Baba Vanga previsão sugere a possibilidade de uma “grande guerra muçulmana” envolvendo a Europa e os Estados Unidos, com previsão para ocorrer em 2043, contra um califado muçulmano.

A tensão entre Israel e o Hamas perdura desde 2007, mas muitos seguidores da vidente consideram que a atual escalada é a mais ousada já vista pelo grupo e poderia resultar no conflito previsto pela médium. Segundo essa visão, Israel compartilha afinidades ideológicas com os Estados Unidos e o continente europeu.

Baba Vanga, cujo nome completo é Vangelia Pandeva Dimitrova, faleceu em 1996, mas ainda hoje seguidores da vidente atribuem a ela previsões notáveis, como os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o devastador tsunami que atingiu a Ásia em 2004 e as preocupações relacionadas ao aquecimento global.

