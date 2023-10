Serra+Cidadã terá 50 vagas para emissão da carteira de identidade de crianças

A 14ª edição do Serra+Cidadã, com o tema “Mês das Crianças e Outubro Rosa”, terá uma novidade para os pequenos no serviço de emissão da carteira de identidade, fazendo jus à data.

A partir da tradicional parceria entre a Secretaria de Defesa Social (Sedes) e a Polícia Civil, serão disponibilizadas 200 senhas para emissão da 1ª e 2ª vias do documento, sendo 50 exclusivas para crianças a partir de 5 anos, e as demais 150 para pessoas acima de 12 anos. A distribuição das senhas será por ordem de chegada.

O evento acontece no próximo sábado (7), das 9h às 16h, no bairro Planalto Serrano Bloco A, na Avenida Cachoeira de Itapemirim.

Apesar das senhas reservadas para as crianças, a lista de documentos não se altera. Confira os documentos necessários para a emissão da carteira de identidade:

1ª e 2ª via

– Uma fotografia 3×4 com fundo branco (uso de roupa branca e óculos não é permitido nas fotos). No local haverá o serviço de forma gratuita para quem for tirar o documento

– Certidão de nascimento ou casamento original e uma cópia simples

– Comprovante de residência original e cópia simples