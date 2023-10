Setor de serviços gera saldo positivo de empregos no ES

O setor de serviços das micro e pequenas empresas (MPE) liderou a geração de empregos formais no Espírito Santo no mês de agosto, de acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, a partir de dados do Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que considera o saldo de empregos (contratação já descontadas as demissões).

Das 2.240 vagas criadas pelos pequenos negócios em agosto, 1.068 foram no setor de serviços, 663 no comércio e 509 na construção. Esses setores foram os grandes responsáveis pelo saldo positivo de empregos no Estado no oitavo mês, período em que houve queda no número de novas contratações pelas médias e grandes empresas (MGE).

Quem contratou em agosto?

Segundo a Classificação Nacional por Atividades Econômicas (CNAE), as principais atividades que contribuíram para a geração de empregos em agosto foram: “Transporte rodoviário de carga” (184 vagas); “Construção de edifícios” (153 vagas); “Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” (135 vagas); e “Comércio de peças e acessórios para veículos automotores” (85 vagas).

Impacto dos pequenos negócios

De janeiro a agosto deste ano, o Espírito Santo acumulou um saldo de 31.866 novas vagas de emprego, considerando empresas de todos os portes. Deste total, 21.102 (66%) vieram das micro e pequenas empresas.

Quanto aos números das MPE, o setor de serviços lidera com 10.253 vagas, seguido de construção (5.689), comércio (2.721) e indústria (1.728).

Para o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, a economia do país está em um período positivo, com muitos consumidores recuperando o poder de compra e com o controle da inflação em andamento. “Os setores de serviço e comércio estão mais aquecidos, o que tem contribuído diretamente para a geração de empregos”, avalia.

Geração de empregos no país

As MPE registraram, no último mês de agosto, o maior volume de empregos gerados em todo o ano de 2023 no país. De acordo o Caged, os pequenos negócios foram responsáveis por 73% do total de vagas de trabalho criadas nesse período. Ao todo, o Brasil registrou 220,8 mil novas contratações, sendo 161 mil somente nas micro e pequenas empesas.

No acumulado do ano, o país já contabiliza aproximadamente 1,4 milhão de novos empregos. Desse universo, as MPE contribuíram com o saldo de 988 mil postos de trabalho, o que representa 71,2% do total. Enquanto isso, as MGE geraram 247,5 mil empregos, correspondendo a 17,8% do total de vagas criadas.