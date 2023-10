Sexta-feira chegou e a programação está repleta de atrações. Confira!

Mais um fim de semana chegando e nada melhor do que curtir com quem a gente ama, não é mesmo? Preparamos uma programação repleta de atrações para você escolher e curtir com muita animação no Sul do Espírito Santo.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (6)

Casa do Polati – Muqui

Atração da noite com a banda Os Magnatas.

Festival de gastronomia e cerveja artesanal (Art e Breja) – Cachoeiro

Praça Jerônimo Monteiro

17h – Abertura do evento

18h – Gustavo Daltio (voz e violão)

20h – Arthur Stephanato

O evento contará com espaço kids para as criançadas.

Botecando Iriri – Anchieta

18h- Abertura do evento

19h- Chef Gilson Surrage recebe a cheg Júlia Faria para aula show: mostradinho de carne seca com feijão de corda

19h30- Show com Léo Zanol

23h- Show Samba de Raiz com Vlad AKS

01h- Encerramento

45ª Festa da Polenta 2023 – Venda Nova do Imigrante

21h – Abertura da 45ª Festa da Polenta

21h – Eleição da 32ª Rainha da Polenta

23h – Show com UBANDO

Sábado (7)

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

‘Misturadinho’ com Paula Neves, D’ Bem com a Vida, DJ JV de Vila Velha e DJ MK Moraes – a partir das 22h.

Ingressos antecipados R$ 30,00 inteira / R$ 15,00 meia

Gordinho – Cachoeiro

‘Art Samba Convida’ com Art Samba, BeLeite e Pagode do Adame – a partir das 22h.

Festa da Associação de Santo Amaro – Itapemirim

Show com a banda Bandaê – a partir das 21h

Musicas com DJ Kalazan

Festival de gastronomia e cerveja artesanal (Art e Breja) – Cachoeiro

12h – Chorinho e Samba com o grupo Pó de Mico

15h – Banda Doom Sabbath

16h – Encontro Pet

19h – Banda Tape Reading

21h – Banda Chico Vin Diesel

Espaço Kids para as criançadas

Botecando Iriri – Anchieta

17h – Abertura do evento

19h – Aula show Chef Gilson Surrage e Chef Davi Pires – Feijoadinha de São Mateus – Anchieta

19h30 – Show com Jana Santos

23h00 – Samba de Raiz com Grupo Responsa

01h00 – Encerramento

45ª Festa da Polenta – Venda Nova do Imigrante

9h – Desfile Tradicional “Voluntariado, a força que move Venda Nova do Imigrante”

11h – Almoço Típico

11h – Show com Paganini

12h – Show com Chico Chagas

13h30 – Apresentação do coral Sol da Manhã

14h20 – Apresentação Gruppo Folcloristico Piccinni Dei Monti

15h – Show com Toni Boni

15h20 – Tombo da Polenta

17h – Pausa Técnica

20h – Show com Jorginho do Sax

21h – Show com Thaina e Thairine – Família Azzolini

23h30 – Show com Fernando & Sorocaba

Tombo da Polenta

01h30 – Show com Raione

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

9h – Futebol Master 60+ Cachoeiro FC x Seleção de Campos/RJ

11h – Feijoada saborosa com muita música com o grupo Mesa de Bar, Jonil D14, Eliomar Art & Voz, Catonha, Mister Dinho e Arildo.

Lançamento do livro Proseando com a Vida, de Marcelo Melo.

Domingo (8)

Festa da Associação de Santo Amaro – Itapemirim

Show com Midinho, que vai agitar a noite com muita música boa – a partir das 21h

Show ao vivo com Barrozinho

DJ Kalazan agita a festa com muita música

Botecando Iriri – Anchieta

11h – Abertura do evento

12h – Aula show Chef Suzy Ferreira Camarão Ki Delícia

13h – Música ao vivo Paulinho Bolzan

17h – Encerramento do evento

45ª Festa da Polenta – Venda Nova do Imigrante

09h – Missa na Igreja Matriz

10h50 – Almoço Típico

10h50 – Apresentação da Cantarola Italiana

11h30 – Apresentação Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h50 – Apresentação Cantando Insieme Coro Infantil 200 vozes Maestro Inarley Carletti

13h30 – Apresentação Grupo de dança Dei Bambini

14h40 – Show com Thaina e Thairine – Família Azzolini

15h – Tombo da Polenta

17h – Show com Forró Numa Boa

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

13h30 – Roda de Samba com Ney Marconsini & Amigos.

Festa das crianças 2023 – Anchieta

Trenzinho da Alegria, pula-pula, castelinho, tobogã, futebol de sabão, pipoca, algodão doce, churros, picolé, pintura facial, peça teatral, recreação infantil e show musical – a partir das 14h.

Confira a programação nos cinemas em Cachoeiro!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Besouro Azul 2D

Sábado e Domingo – 16h00 (Dublado)

Jogos Mortais X – 2D

Todos os dias – 18h40 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 02

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Sábado e Domingo – 16h15 (Dublado)

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 20h15 (Dublado)

Sala 03

Rím Pra Cachorro 2D

Sábado e Domingo- 14h45 (Dublado)

Nosso Sonho 2D

Todos os dias – 19h00 (Nacional)

O Protetor: Capitulo Final 2D

Todos os dias – 16h45 21h15 (Dublado)

Sala 04

Elementos 2D

Sábado e Domingo – 15h00 (Dublado)

Os Peludos 2D

Todos os dias – 17h10 (Dublado)

Mercenários 2D

Todos os dias – 19h00 (Dublado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Os Peludos 2D

Sábado e Domingo – 16h30 (Dublado)

Os Mercenários 4 – 2D

Todos os dias – 18h30 (Dublado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Sala 02

Besouro Azul 2D

Sábado e Domingo – 14h00 (Dublado)

Elementos 3D

Sábado e Domingo – 16h30 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

O Protetor: Capítulo Final 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Sábado e Domingo – 14h15 (Dublado)

Todos os dias – 16h15 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

Jogos Mortais X – 2D

Todos os dias – 20h50 (Dublado)