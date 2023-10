Sicoob Credirochas e Santa Casa vão ofertar 600 mamografia de graça

O Sicoob Credirochas, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, vai oferecer 600 consultas e exames de mamografia gratuitamente para mulheres do Sul do Estado. A iniciativa faz parte do Projeto Prevenir e integra a programação da campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo combater o câncer de mama.

As inscrições acontecem nesta terça-feira (10) e podem ser feitas de 10 às 15 h nos standes montados nas agências do Sicoob Credirochas em Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua e Muqui. Os exames das mulheres selecionadas serão iniciados na próxima semana. Em seguida, elas serão encaminhadas para as consultas na Santa Casa.

O superintendente da Santa Casa, Afrânio Emílio Carvalho da Silva, reforçou a importância do projeto realizado em parceria com a cooperativa. “Essa é uma oportunidade que as mulheres têm para cuidar da saúde e, em caso de identificação do câncer de mama, iniciar o tratamento de forma mais rápida. Lembrando que se a doença é detectada no início as chances de cura são muito maiores”, destacou.