Soteldo pretende repetir lance que causou polêmica no jogo contra o Vasco

O atacante Soteldo rebateu as críticas das quais foi alvo por ter se equilibrado sobre a bola durante a goleada por 4 a 1 do Santos sobre o Vasco, no final de semana, e disse que pretende repetir o lance. Ele publicou o vídeo da jogada em sua página oficial no Instagram, nesta sexta-feira, e escreveu a seguinte mensagem: “Eu não ia fazer mais, mas, para aqueles que se doeram, farei de novo para que continuem falando”.

O venezuelano se equilibrou na bola aos nove minutos do segundo tempo, quando o Santos vencia por 1 a 0, e provocou a ira do vascaíno Sebastián, que tentou atingi-lo com um chute. O episódio evoluiu para uma confusão generalizada. Lucas Lima, Medel e Rodrigo Fernández acabaram expulsos. Soteldo, por sua vez, recebeu um cartão amarelo e, como foi o terceiro, terá de cumprir suspensão no clássico com o Palmeiras, às 16 horas de domingo, no Allianz Parque.

O jogo seguinte é contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, dia 19, após a pausa para a Data Fifa deste mês, que começa segunda-feira, dia 9. Durante o período sem jogos do Brasileirão, Soteldo vai defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias da Copa do Mundo, assim como o também santista Tomás Rincón, que se vê como responsável pela integridade do compatriota de personalidade forte em campo.

“Eu conheço bem o Yeferson, conheço há muito tempo e estou tentando ajudar ele a ter uma grande continuidade de rendimento, pois sei de sua qualidade. Ele é um craque quando está bem e a equipe necessita muito dele. Então busco ajudá-lo e protegê-lo dentro de campo para que ele possa pensar apenas em jogar futebol”, disse o experiente volante de 35 anos.

A dupla venezuelana do Santos vai enfrentar seleção brasileira pelas Eliminatórias, na quinta-feira, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. O duelo será disputado em Cuiabá, na Arena Pantanal, a partir das 21h30. Dia 17, eles enfrentam o Chile, antes de voltarem ao Brasil para continuar a missão de evitar o rebaixamento do Santos, atualmente fora da degola, em 15º lugar, com 27 pontos.

Estadao Conteudo