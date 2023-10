Supermercado Jucy está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

A rede de supermercados Jucy está com diversas vagas de emprego abertas para unidade em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a empresa, há oportunidades para auxiliar de departamento pessoal, operador de caixa, recepcionista, açougueiro e fiscal de caixa.

Para cada uma das vagas o candidato precisa preencher alguns pré-requisitos e em geral, é preciso ter ensino médio completo, experiência em atendimento ao cliente, ser proativo e residir em Cachoeiro.

Para se candidatar a vaga, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou entregar diretamente na loja, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Parque Laranjeiras.

