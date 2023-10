Suspeito de comercializar drogas em Mimoso do Sul é preso pela PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde da última sexta-feira (6), após ser flagrado vendendo drogas em uma rua do bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da PM, militares faziam patrulhamento na região quando foram abordados por um morador, que disse aos policiais que homens estavam vendendo drogas no bairro.

Após as informaões, os militares se deslocaram até um local para observar o comércio de drogas e avistaram um suspeito que estava entregando pequenas sacolas para pessoas que passavam na rua. Em seguida, um terceiro suspeito recebia uma quantia em dinheiro e subia com uma bicicleta em direção ao morro da palha.

Os supeitos se comunicavam através de um rádio comunicador com outros suspeitos da região. As equipes realizaram a abordagem, que foi encontrados cinco buchas de maconha e um rádio comunicador. Um menor e uma mulher, que estavam com eles, também foram abordado, porém, nada foi encontrado.

O suspeito que estava com as drogas e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.