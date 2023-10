Suspeito de tráfico é preso com drogas pela PM em Irupi

A Polícia Militar (PM) prendeu na última terça-feira (3), um homem suspeito de tráfico de drogas em Irupi. Policiais militares ficaram em pontos estratégicos monitorando toda a movimentação do suspeito.

De acordo com informações da PM, depois de várias diligências, o homem foi abordado e com ele foi encontrado uma quantidade de drogas. Com auxílio da cadela de faro Mona, foram apreendidas 62 pedras de crack prontas para venda, uma porção de maconha, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores, um revólver Taurus .38, um revólver Rossi .32 com numeração raspada, um revólver Smith Wesson .32, um simulacro, uma espingarda cal.12 de fabricação caseira, uma garrucha fabricação caseira, uma sacola contendo 10 munições de cal. .38, três munições de cal. 32 ogival e um coldre de cintura.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados na delegacia de plantão.

Leia também:

Imagem de Nossa Senhora é quebrada com golpes de picareta em igreja

Região Sul tem novo alerta de temporais nesta semana, segundo Inmet