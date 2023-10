Tragédia do submarino Titan, da Oceangate, vai virar filme de ficção

Um filme baseado na tragédia do submarino Titan, da OceanGate Expeditions, está em produção, afirma o portal Deadline. O longa, da produtora MindRiot Entertainment, mostrará períodos antes, durante e depois da tragédia que levou cinco vidas.

Titan, o submersível cuja expedição pretendia visitar os escombros do navio Titanic, desapareceu no dia 18 de junho de 2023. Foram cinco dias de buscas pelos passageiros, que incluíam o CEO da OceanGate, Stockton Rush.

Como foi descoberto ao fim das buscas, o submersível implodiu durante a expedição. Seus destroços foram encontrados em 22 de junho, perto do Titanic, e nenhum dos passageiros sobreviveu.

“A Tragédia do Titan é mais um exemplo de um sistema mal informado. Neste caso, o sistema é nosso ciclo de mídia ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que condena e arruina a vida de tantas pessoas sem qualquer processo devido”, afirmou um dos cineastas, Jonathan Keasey, ao Deadline.

“Nosso filme não apenas homenageará todos os envolvidos na tragédia do submersível e suas famílias, mas servirá como um veículo que também aborda uma preocupação mais macro sobre a mídia hoje.”

A possibilidade de uma obra ficcional sobre o tópico já era comentada desde a tragédia. Em julho, o diretor James Cameron negou que se envolveria em uma produção sobre o submarino.

“Eu geralmente não respondo a rumores ofensivos na imprensa, mas preciso fazer isso agora. Não estou em negociações de um filme sobre o OceanGate, nem nunca estarei”, escreveu na época, em sua conta no Twitter.

Estadao Conteudo

