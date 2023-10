Três apostas de Cachoeiro acertam a quadra da Mega-Sena

Três apostas de Cachoeiro que jogaram no concurso 2642 no último sábado (7), levaram para casa cerca de R$ 928,62. As apostas foram feitas em Casas Lotéricas da Cidade.

Os números sorteados foram: 08 – 13 – 31 – 33 – 49 – 50

No Espírito Santo, além de Cachoeiro de Itapemirim, outras duas apostas em Anchieta também faturaram cerca de R$ 928,62.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 55 apostas acertaram a quina e levaram para casa cerca de R$ 36. 721,15.

O próximo concurso é de R$ 6.500.000,00, que será sorteado no dia 10/10/2023. As apostas podem ser feitas em qualquer Casa Lotérica credenciada pela Caixa em todo o Brasil. As apostas custam R$ 5,00.