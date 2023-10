Três idosas morrem após serem atropeladas; motorista estaria embriagado

Três idosas, de 76, 80 e 82 anos, morreram neste domingo, 29, em um atropelamento na avenida General Ataliba Leonel, no Tucuruvi, zona norte de São Paulo. O motorista, um homem de 19 anos, estaria embriagado e foi preso em flagrante, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Uma quarta mulher, de 19 anos, estava no carro e também ficou ferida, mas sobreviveu.

As idosas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a hospitais da região – duas ao hospital Santa Maggiore e uma ao hospital Mandaqui -, mas nenhuma resistiu aos ferimentos. O motorista estaria em um bar da região com outros dois amigos pouco antes do atropelamento.

Os relatos são de que o homem havia ingerido bebida alcoólica e dirigia em alta velocidade quando bateu em uma árvore e atropelou as três idosas, que estavam na calçada. No carro, havia dois passageiros, entre eles a jovem que ficou ferida. Ela foi levada a um Pronto Socorro, onde permaneceu internada, segundo a SSP.

“O indiciado se recusou a realizar o exame do etilômetro (também conhecido como bafômetro) e foi encaminhado ao IML”, informou a SSP, em nota. “O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez pelo 73° DP (Jaçanã).”

Estadao Conteudo