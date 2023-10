Três pessoas são presas durante abordagem da PM em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM) prendeu três pessoas na noite da última terça-feira (17), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da PM, os militares realizavam um patrulhamento na Rua Jorge Moraes Santos, quando avistaram um suspeito em uma motocicleta Honda de cor vermelha saindo de frente de uma casa de cor azul, local de diversas denúncias de tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor da moto jogou uma embalagem plástica no chão, momento em que foi realizada a abordagem.

Os policiais deram ordem para que colocasse em posição de abordagem, porém, ele não obedeceu. Ao ser pedido novamente para se colocar na posição, ele se negou e tentou fugir. Uma mulher, que se identificou sendo a companheira do suspeito e um homem, irmão do acusado, chegaram xingando e entraram em luta corporal com os militares.

A mulher do suspeito deu um soco na nuca e uma mordida nas mãos de um dos policiais. O irmão do suspeito deu socos e chutes nos militares. Foi encontrada uma pedra de crack próximo ao local onde foi visto jogando uma embalagem plástica. Após verificação, foi constatado que a moto está com o licenciamento atrasado.

Diante dos fatos, a moto foi removida para o pátio credenciado do Detran e os presos encaminhados a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis.