Turismo rural em debate, nesta sexta (20), na comunidade do Itabira

Nesta sexta-feira (20), Cachoeiro vai sediar um evento visando debater a importância do turismo rural no município. Será no Lagoon Itabira, comunidade do Itabira, ao lado do Sindifiscal, a partir das 13h. A entrada é gratuita.

A Prefeitura de Cachoeiro apoia a ação, realizada pelo Sindicato Rural, em parceria com o Sebrae, Senar e Senac, e tem por objetivo fomentar e valorizar o setor do turismo nas regiões rurais da cidade.

Na programação, haverá a palestra “Descomplicando a Inovação no Turismo Rural”, coordenada pelo professor Marcelo Pimenta, escritor e professor de Criatividade na ESPM e USP e especialista em Inovação e Criatividade.

Na palestra, serão abordados os assuntos: “o mundo é dos nichos”, “criatividade impulsionando o setor” e “como desenvolver uma mentalidade inovadora”. Os interessados em participar precisam se inscrever no formulário on-line: bit.ly/palestraturismorural.

No evento, também será apresentado o Programa de Capacitação para os Negócios Relacionados ao Turismo Rural de Cachoeiro de Itapemirim.

“O potencial do turismo rural de Cachoeiro é muito grande. Trabalhamos com parceiros e ideias que nos ajudam a fomentar esse setor, tão importante para o município. Essa ação é mais uma prova disso”, salienta a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Mais ações de fomento ao turismo rural

A Prefeitura tem investido em ações para o desenvolvimento do turismo rural do município. Em maio, na segunda Conferência Municipal de Turismo, foram apresentados projetos voltados para a promoção do turismo rural, como os já em andamento, Turismo de Base Comunitária, em Burarama; a Caminhada de Miguel a Miguel e o City Tour Rural; e projetos a serem implementados, como o Cachoeiro em Ritmo de Aventura, que vai incentivar a prática de esportes de aventura no interior.

Já em agosto, a gestão municipal repassou recursos para projetos de turismo rural e agricultura familiar.

Práticas esportivas também têm contribuído para o incentivo do turismo rural, em Cachoeiro, como o Projeto Trilhas e a Corrida de Santa Rita.