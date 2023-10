U2 homenageia vítimas de ataque em Israel com nova versão de ‘Pride’ em show

O U2 homenageou as centenas de vítimas dos ataques do grupo palestino Hamas, ocorrido no sábado (7), em um festival de música eletrônica, em Israel. Em Las Vegas (EUA), a banda dedicou a música Pride (In the Name of Love) às pessoas que foram atingidas pelo bombardeio.

No show que aconteceu no domingo, 8, Bono Vox mudou a letra da faixa que fala sobre morte de Martin Luther King Jr. Na nova versão, o artista se referiu às vítimas como “estrelas de Davi”.

“Na manhã cedo, 7 de outubro, o sol está nascendo no céu do deserto”, cantou Bono. “Estrelas de Davi, eles tiraram sua vida, mas não puderam tirar seu orgulho”, continuou.

Na apresentação, o cantor liderou a multidão: “cantem para nossos irmãos e irmãs, que cantavam no Supernova Sukkot, em Israel. Cantamos para eles. Nosso povo, nosso povo gentil, povo da música. Brincalhão, povo experimental. Nosso tipo de gente. Cantamos para eles”.

“À luz do que aconteceu em Israel e Gaza, uma canção sobre a não violência parece um tanto ridícula, até risível, mas nossas preces sempre foram pela paz e pela não violência… Mas nossos corações e nossa raiva, vocês sabem onde estão direcionados. Portanto, cantem conosco… e por aquelas belas crianças daquele festival de música”, concluiu.

