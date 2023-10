Último eclipse lunar do ano ocorre neste sábado (28)

Um eclipse lunar parcial acontece no céu do território brasileiro, no entardecer deste sábado (28). O fenômeno, que ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, será visível apenas para algumas cidades do país, a partir das 17h14min (horário de Brasília). O evento astronômico começa mais cedo, mais precisamente às 15h01min.

No Brasil, a maior parte do eclipse será visível somente durante a fase penumbral — quando o astro estará coberto pela sombra mais clara da Terra, conhecida como penumbra, em que ainda há um pouco de luz solar. Isso significa que as mudanças na coloração da Lua devem ser pouco perceptíveis a olho nu. Alguns locais do leste do país, conseguirão ver o eclipse como parcial, com um trecho da Lua sendo coberto pela sombra mais escura da Terra, a umbra.

Os Estados contemplados serão: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Estados do Sudeste, como Minas Gerais e Espírito Santo, também têm chances de conseguir visualizar a fase parcial. Não será o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Dos restantes, os que menos terão visão do evento astronômico são: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre.

Para acompanhar o eclipse lunar não é necessário nenhum tipo de precaução, diferente do eclipse solar.

Uma dica importante é procurar locais com boa visibilidade para o leste — onde o Sol nasce —, porque quando a Lua surgir no céu, o eclipse já estará em andamento.

Isso acontece porque os eclipses lunares ocorrem durante a Lua Cheia, e esse tipo de Lua nasce quando o Sol se põe.

O portal Time and Date disponibiliza uma live ao vivo do evento que ocorre no céu de várias regiões do planeta, nos dias 28 e 29 de outubro de 2023. A transmissão será no canal da página no YouTube.

Com informações de GZH