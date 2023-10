Vale-alimentação dos servidores de Cachoeiro será pago nesta quarta (11)

Em virtude do feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que será celebrado nesta quinta (12), a Prefeitura de Cachoeiro antecipará, para esta quarta-feira (11), o pagamento do auxílio-alimentação do mês de outubro aos servidores municipais. O benefício mensal é pago todo dia 15.

Para o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, a antecipação do vale-alimentação nas vésperas de feriados também contribui para o aquecimento de vendas no comércio local.

“São épocas em que, tradicionalmente, as pessoas viajam e aproveitam os dias de descanso com a família. Por isso, o adiantamento do vale-alimentação é uma forma de dar mais tranquilidade aos servidores e, também, aquecer as vendas em segmentos do comércio local que se beneficiam dessas datas”, afirma.

Pagamento do salário de outubro também será antecipado

Neste mês, a Prefeitura de Cachoeiro também antecipará, para o próximo dia 27, o pagamento dos salários dos servidores municipais, em razão do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. A antecipação é uma forma valorizar a parceria entre a gestão municipal e os trabalhadores que servem à população no exercício do serviço público.