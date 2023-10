Veja os filmes que estão em cartaz nas salas de cinema em Cachoeiro

O filme “Trolls 3 – Juntos Novamente” continua em cartaz em todas as salas de cinemas em Cachoeiro. Os filmes estarão disponíveis nesta quinta-feira (19), e vai até a próxima quarta-feira (25). Confira a programação completa!

Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star.

Confira o trailer oficial:

Sala 01

Besouro Azul 2D

Nosso Sonho 2D

O Protetor: Capitulo Final 2D

Sala 02

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Som da Liberdade 2D

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Meu nome é Gal 2D

O Exorcista – O Devoto 2D

Sala 04

Uma Fada Veio Me Visitar 2D

A Freira 02 – 2D

Mercenários 2D

Sala 01

Besouro Azul 2D

Nosso Sonho 2D

Jogos Mortais X – 2D

Sala 02

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Som da Liberdade 2D

O Exorcista – O Devoto 2D

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

O Protetor: Capítulo Final 2D

Oppenheimer 2D (ATENDENDO PEDIDOS TROUXEMOS NOVAMENTE)

