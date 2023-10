VÍDEO | Agricultura do ES investe em inovação para enfrentar desafios ambientais

O Espírito Santo é o segundo maior produtor global de café, mas apesar de ser destaque nesse mercado, o Estado ainda enfrenta alguns desafios, conforme apontou o engenheiro agrônomo e subsecretário Estadual de Agricultura, Michel Tesch, em entrevista a edição especial do AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, um dos maiores fóruns de inovação e tecnologia voltada para o agronegócio do Sul do Espírito Santo.

Tesch ainda destacou as tendências no que diz respeito ao consumo do café no Brasil e como o Espírito Santo se prepara para adequar a sua produção às mudanças políticas internacionais direcionadas a exploração do meio ambiente.

Assista a entrevista completa!