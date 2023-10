VÍDEO | Incêndio atinge área do Morro do Cristo Redentor em Guaçuí

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite da última segunda-feira (9), por volta das 21h15, para controlar um incêndio que atingiu a área de mata do Morro do Cristo Redentor, em Guaçuí.

Segundo o CBM, a equipe recebeu informações de que a vegetação estava pegando fogo com chamas altas e fumaças brancas, colocando em risco casas próximas.

A causa e a dinâmica do incêndio não foi informado. Os bombeiros estiveram no local e o fogo foi controlado.

