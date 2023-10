VÍDEO | Irmãos de Brejetuba inovam e lançam marca especial de café

De olho nas tendências do mercado, os irmãos Danete e Dejunes Dias Botelho, filhos de produtores tradicionais de café de Brejetuba, inovaram no processo de comercialização, criando uma marca própria do produto, que até então era vendido para terceiros.

Em bate-papo no AquiPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, os jovens empresários falaram sobre as oportunidades e desafios do processo de criação e lançamento da Crobrac, marca que tem em seu DNA a referência da cidade que produz um dos melhores cafés do Brasil. Confira: