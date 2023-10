VÍDEO | Qualificar-ES traz inovação através da capacitação profissional

O programa Qualificar-ES contribui para a inserção de milhares de capixabas no mercado de trabalho.

Em entrevista ao AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, nesta sexta-feira (6), no Inova Capixaba, a coordenadora de eventos do Qualificar-ES, Kenya Souza, destacou como o programa, desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo, tem inovado por meio da capacitação profissional.

Além de descrever as ações estratégicas, ela também anunciou a oferta de mais de 20 mil vagas gratuitas para cursos on-line.

Confira ao PodCast completo: