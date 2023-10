VÍDEO | Tecnologia ou gestão? Senar aponta demandas do agro em alta no ES

A inovação está cada vez mais presente na produção rural. Além de drones e sensores de alerta do clima, a evolução tecnológica também está incentivando o homem do campo a buscar novos conhecimentos na área de gestão e negócios.

No Inova Capixaba, em Alegre, o coordenador técnico do Senar, Murilo Pedroni, falou ao AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, sobre a importância da capacitação profissional do homem do campo e as perspectivas de mercado para o agro no Espírito Santo.

Assista a entrevista completa!