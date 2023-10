VÍDEO | Ufes: pesquisas ajudam a solucionar problemas do agro no ES

A agricultura no Espírito Santo está se aperfeiçoando a cada dia, graças aos estudos desenvolvidos por instituições como a Ufes, que atualmente investe em uma série de iniciativas no segmento da tecnologia voltada para o agro no Estado.

Em um bate-papo no AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, em Alegre, o professor da Ufes Samuel de Assis explicou como a produção de conhecimento científico tem contribuído para melhorar a vida dos agricultores.

Assista a entrevista completa!