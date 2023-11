💰 Bolada! Mega-Sena sorteia neste sábado (4) R$ 3,5 milhões

As seis dezenas do concurso 2.649 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. No último sorteio, uma única apostadora de Goiania, Goiais acertou as seis dezenas e faturou o prêmio de R$ 104.876.676,04.

Sendo assim, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pelas Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Sorte no ES

Apostadores capixabas estão com sorte mesmo. Desde junho desse ano o Aqui Notícias.com vem mostrando ganhadores nos quatro cantos do Estado. Ninguém ainda conseguiu acertar as seis dezenas porém a quina e quadra tem feito muitos milionários em todo o Espírito Santo. E não somente na Mega-Sena. A lotofácil também tem sido um dos jogos queridinhos do povo espírito-santense.