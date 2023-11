13º Salário: especialista lista 8 orientações de como fazer bom uso do benefício

Muitos trabalhadores aguardam ansiosamente o pagamento do 13º salário. Aproximadamente 85,5 milhões de brasileiros, com registro em carteira, estão programados para receber o benefício até o dia 30 deste mês. Esta gratificação anual pode ser paga de forma integral ou dividida em duas parcelas, sendo necessário o crédito da segunda parcela até o dia 20 de dezembro.

Os meses de dezembro e janeiro são cheios de gastos: presentes de Natal, viagem de férias, IPVA, IPTU, renovação de matrículas e compra do material escolar são alguns exemplos. O pagamento do dinheiro extra, para muitos, chega em uma boa hora, mas é necessário um planejamento para que esse dinheiro seja aproveitado da melhor forma possível.

Segundo o consultor financeiro, Leonardo Rodan, cada pessoa possui uma situação única, e as escolhas devem ser adequadas às suas necessidades e metas individuais. A prudência e o planejamento são as chaves para transformar esse benefício adicional em algo significativo e duradouro.

“O 13º salário é mais do que um simples bônus; é uma oportunidade excelente para transformar e organizar a vida financeira ou até mesmo realizar sonhos. O segredo está no planejamento consciente. Antes de gastar, reserve um momento para entender a situação de suas finanças ou até mesmo elaborar novas”, comentou Rodan.

Para orientar o público sobre maneiras inteligentes de usar esse benefício, o consultor financeiro separou algumas dicas essenciais. Confira:

Priorize o planejamento financeiro

Antes de gastar impulsivamente, reserve um tempo para fazer um planejamento financeiro. Analise suas despesas, faça uma lista de prioridades e reserve uma parte do 13º para cobrir custos essenciais, como contas atrasadas ou dívidas pendentes.

Crie ou amplie sua reserva de emergência

O benefício pode ser uma excelente oportunidade para iniciar ou aumentar sua reserva de emergência. Ter um fundo para imprevistos é fundamental para a estabilidade financeira.

Redução de dívidas

Se você tem dívidas, considere utilizá-lo para quitar ou reduzir esses débitos. Isso pode reduzir encargos financeiros futuros, liberando mais recursos mensalmente.

Pesquisa em conhecimento

Considere investir em seu próprio conhecimento, como cursos ou treinamentos. Isso pode ajudar o investimento em sua carreira e ampliar suas habilidades, aumentando potencialmente seu rendimento no futuro.

Investimentos inteligentes

Se você já estiver com as finanças em ordem, pensar em investimentos de médio e longo prazo pode ser uma excelente alternativa. Consulte um especialista financeiro para orientação sobre opções de investimento adequadas ao seu perfil.

Recompense-se com moderação

Não há problema em destinar uma parte do 13º salário para um agrado pessoal. No entanto, é crucial mantê-lo de forma equilibrada, sem comprometer as suas metas financeiras.

Contribuições para a aposentadoria

Considerar investir parte do dinheiro extra em planos de previdência privada ou nos seus investimentos de longo prazo voltados para a aposentadoria podem ser formas inteligentes de garantir um conforto no seu futuro.

Pense no futuro

Além de desfrutar do presente, pensar no futuro é essencial. Reserve uma parte do 13º para metas de longo prazo, como a compra de um imóvel, viagem dos sonhos, entre outros objetivos pessoais.